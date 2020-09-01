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Музы не молчат: В Академии искусств собрали больше тысячи подписей под политическим обращением

Сотрудники, выпускники и студенты Академии искусств собрали больше тысячи подписей под обращением к обществу, представителям закона и органам власти. Они заявляют о грубом нарушении своих гражданских и политических прав.

"Мы храним, передаём и множим знания о белорусской культуре, а культура, как известно, - это душа народа. Сегодня у народа болит душа, в связи с событиями последних недель, и мы не можем оставаться в стороне и не реагировать на острый политический кризис, происходящий в нашей стране", — говорится в обращении.

Подписанты выступают против насилия в отношении мирных протестующих. Они считают, что высказывание Лукашенко о том, что работникам образования, которые не поддерживают государственную идеологию, не место в белорусской системе образования, нарушает права людей на демократическое многообразие идеологий и мнений. Также в обращении осуждается давление на независимые СМИ и необоснованные задержания журналистов.

В связи с имеющимися в открытом доступе прямыми доказательствами фальсификаций при проведении президентских выборов подписавшиеся выражают недоверие к их результатам и требуют в кратчайшие сроки проведения новых открытых и честных выборов.

"Мы, нижеподписавшиеся, не посягаем на национальную безопасность или нарушение общественного порядка, но мы требуем соблюдения наших гражданских прав, свобод и волеизъявлений, и призываем власти к диалогу с обществом для скорейшего выхода из сложившегося кризиса", — говорится в заключительной части обращения.
Еврорадио
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