"Мы храним, передаём и множим знания о белорусской культуре, а культура, как известно, - это душа народа. Сегодня у народа болит душа, в связи с событиями последних недель, и мы не можем оставаться в стороне и не реагировать на острый политический кризис, происходящий в нашей стране", — говорится в обращении.





Подписанты выступают против насилия в отношении мирных протестующих. Они считают, что высказывание Лукашенко о том, что работникам образования, которые не поддерживают государственную идеологию, не место в белорусской системе образования, нарушает права людей на демократическое многообразие идеологий и мнений. Также в обращении осуждается давление на независимые СМИ и необоснованные задержания журналистов.





В связи с имеющимися в открытом доступе прямыми доказательствами фальсификаций при проведении президентских выборов подписавшиеся выражают недоверие к их результатам и требуют в кратчайшие сроки проведения новых открытых и честных выборов.





"Мы, нижеподписавшиеся, не посягаем на национальную безопасность или нарушение общественного порядка, но мы требуем соблюдения наших гражданских прав, свобод и волеизъявлений, и призываем власти к диалогу с обществом для скорейшего выхода из сложившегося кризиса", — говорится в заключительной части обращения.