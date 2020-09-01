Женщина известна своей активной гражданской позицией: пыталась в качестве независимого наблюдателя попасть на избирательный участок, активно поддерживала учителей, собирала подписи под заявлением в милицию о фальсификации выборов.





— Добрый день. Сегодня в 8.30 утра по дороге из школы силой схватили неизвестные нашу активистку Любовь Ковальчук с Мстиславца, 24, «Маяк Минска», — сообщили tut.by соседи активистки.









Соседи сообщают, что в подъезд, где живет семья Ковальчук, неизвестные пытались пробраться еще ночью. Но дверь им не открыли и вызвали милицию.





Любовь задержали уже утром. По словам очевидцев произошедшего, мужчина в штатском подошел со спины и сразу закрыл ей рот. Потом вместе с напарником они стали усаживать женщину в машину. Но Любови все же удалось закричать и привлечь к происходящему внимание.





Еще в минувшем декабре Любовь Ковальчук вместе с другими жителями квартала добивалась того, чтобы у них установили шлагбаумы. Как рассказали соседи, на нынешних президентских выборах женщина пыталась в качестве независимого наблюдателя попасть на участок, но ее не взяли. Жалобу суд не удовлетворил.





Но она все равно отработала наблюдателем в 61-й школе, как и многие, не имея доступа на участок.



