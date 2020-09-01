Архиепископ Кондрусевич написал в ГПК - там пока молчат





Глава Католической церкви в Беларуси провел на погранпереходе «Кузница Белостокская — Брузги» немногим более трех часов и вынужден был вернуться в Польшу. Он ночевал в одном из приходов под Белостоком.





— Митрополит уже направил в Госпогранкомитет письмо от своего имени, будем направлять сегодня и отдельное письмо от епархии. Если они не дадут ответа, тогда будем писать в Администрацию президента и, возможно, в МВД, — рассказал пресс-секретарь Католического костела в Беларуси Юрий Санько.





В Госпогранкомитете утром 1 сентября TUT.BY ответили, что по-прежнему не комментируют ситуацию.





Тадеуш Кондрусевич — гражданин Беларуси, его не имеют права не пускать домой.





Возможность для отказа во въезде могла появиться, только если Кондрусевича лишили гражданства, рассказывал TUT.BY адвокат Антон Гашинский. Однако это был бы беспрецедентный случай в истории Беларуси.





Напомним, на данный момент был лишь один прецедент с лишением гражданства - Лукашенко в 2010 году лишил гражданства основателя "Белорусского партизана" журналиста Павла Шеремета. Но тогда он был уведомлен о лишении гражданства заказным письмом из посольства Беларуси в РФ.





Сейчас же все ответственные официальные лица заняли позицию страуса и отказываются что-либо говорить на эту тему.





Тем временем, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно».





Помимо этого, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.





Глава Католической церкви в Беларуси осуждал насилие в стране после выборов 9 августа, а также выражал протест против действий силовиков у Красного костела. Напомним, 26 августа правоохранители заблокировали в храме Святого Симона и Святой Елены в Минске демонстрантов и прихожан.



