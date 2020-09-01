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Протоиерей Сергий Лепин поддержал белорусских католиков и Тадеуша Кондрусевича

Белорусская православная церковь не будет официально комментировать историю главы Белорусской католической церкви Тадеуша Кондрусевича, которого 31 августа без объяснения причин пограничники не пустили домой в Беларусь.


Об этом на своей странице в фейсбуке председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин. Но от себя лично высказал слова поддержки белорусским католикам:

"Мне остается только от себя лично выразить слова братской поддержки всей католической общине Беларуси и пожелать ей благополучного разрешения сложившейся недоуменной ситуации. Странной и непонятной ситуации! Я надеюсь на скорое воссоединение католической паствы со своим первоиерархом. Пусть все будет хорошо!"

Также протоиерей призвал белорусов не допустить обострения межконфессиональной обстановки в стране.
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