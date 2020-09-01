



Об этом на своей странице в фейсбуке председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин. Но от себя лично высказал слова поддержки белорусским католикам:





"Мне остается только от себя лично выразить слова братской поддержки всей католической общине Беларуси и пожелать ей благополучного разрешения сложившейся недоуменной ситуации. Странной и непонятной ситуации! Я надеюсь на скорое воссоединение католической паствы со своим первоиерархом. Пусть все будет хорошо!"





Также протоиерей призвал белорусов не допустить обострения межконфессиональной обстановки в стране.