Протоиерей Сергий Лепин поддержал белорусских католиков и Тадеуша Кондрусевича
Белорусская православная церковь не будет официально комментировать историю главы Белорусской католической церкви Тадеуша Кондрусевича, которого 31 августа без объяснения причин пограничники не пустили домой в Беларусь.
Об этом на своей странице в фейсбуке председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин. Но от себя лично высказал слова поддержки белорусским католикам:
"Мне остается только от себя лично выразить слова братской поддержки всей католической общине Беларуси и пожелать ей благополучного разрешения сложившейся недоуменной ситуации. Странной и непонятной ситуации! Я надеюсь на скорое воссоединение католической паствы со своим первоиерархом. Пусть все будет хорошо!"
Также протоиерей призвал белорусов не допустить обострения межконфессиональной обстановки в стране.
11:50 01/09/2020
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