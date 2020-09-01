Лето всё. Какая прогнозируется погода на сентябрь

В первый день осени во вторник, 1 сентября, день будет теплым и в основном без осадков на большей части республики. Однако при этом в юго-западные районы Беларуси атмосферные фронты с Западной Европы принесут дожди и прохладную погоду.

К середине дня средняя температура установится с большим разбегом: от +14 на Брестчине и до жарких +26 на Гомельщине.





В среду, 2 сентября, погоду в Беларуси будут формировать воздушные потоки антициклона со Скандинавии. В этот день ожидаются дожди и грозы. Днем средняя температура +12 - +19 градусов, но и +31 на юго-востоке страны.