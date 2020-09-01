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Лето всё. Какая прогнозируется погода на сентябрь

Западные регионы будут завидовать юго-восточным, и вот почему.


В Беларуси началась осень, какую погоду нам обещают синоптики? Метеорологическое лето в первой декаде сентября в Беларуси продолжится, сообщает ОНТ. Средняя температура в начале сентября установится в пределах +5 градусов выше климатической нормы этого месяца. Однако при этом погода будет контрастной, и в юго-восточных регионах будет жарко, а в западной части республики, наоборот, довольно прохладно, пишет "Комсомольская правда".

В первый день осени во вторник, 1 сентября, день будет теплым и в основном без осадков на большей части республики. Однако при этом в юго-западные районы Беларуси атмосферные фронты с Западной Европы принесут дожди и прохладную погоду.

К середине дня средняя температура установится с большим разбегом: от +14 на Брестчине и до жарких +26 на Гомельщине.

В среду, 2 сентября, погоду в Беларуси будут формировать воздушные потоки антициклона со Скандинавии. В этот день ожидаются дожди и грозы. Днем средняя температура +12 - +19 градусов, но и +31 на юго-востоке страны.
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