В Белстате рассказали об уровне жизни домашних хозяйств





Согласно статданным, в городах и поселках городского типа этот показатель составил 1506 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах – 1174,2 рубля в месяц.





Что в итоге?





Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1356,6 рубля в месяц. Из них 995,1 рубля, или 73,4%, приходится на потребительские расходы.





В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,6%, на покупку непродовольственных товаров – 33,6%, на оплату услуг – 23%, сообщил Белстат.



