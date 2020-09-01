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В Белстате рассказали об уровне жизни домашних хозяйств

В Беларуси во втором квартале 2020 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1414,5 рубля в месяц. Белстат опубликовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.


Согласно статданным, в городах и поселках городского типа этот показатель составил 1506 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах – 1174,2 рубля в месяц.

Что в итоге?

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1356,6 рубля в месяц. Из них 995,1 рубля, или 73,4%, приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,6%, на покупку непродовольственных товаров – 33,6%, на оплату услуг – 23%, сообщил Белстат.
Myfin.by
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