В ВОЗ оценили решение Швеции не вводить жесткий карантин





Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, может оказаться эффективной, если люди будут вести себя ответственно.





Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро. Он отметил, что ограничения наносят удар по населению и бизнесу, и странам нужно помогать избегать карантина.





«Главным аспектом их подхода было то, что правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», - сказал Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic, передает kommersant





Коронавирус в Швеции:





После начала пандемии власти Швеции решили не вводить жестких карантинных мер. Они ожидали, что у населения выработается коллективный иммунитет и заболеваемость постепенно сойдет на нет.









Однако уровень смерти в стране повысился. В первые шесть месяцев в Швеции умерли 51 405 человек. По данным Государственного управления статистики (SCB), это самое высокое число смертей за аналогичный период с 1869 года.





Однако, 23 августа стало известно, что план по выработке коллективного иммунитета у шведов так и не был достигнут. 25 августа Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что осенью в стране не будет второй волны коронавируса.





Вместо этого следует ожидать локальные вспышки COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано более 84 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 5,8 тыс. Данные по числу выздоровевших не приводятся.