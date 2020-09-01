+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В ВОЗ оценили решение Швеции не вводить жесткий карантин

После начала пандемии власти Швеции решили не вводить жестких карантинных мер. Они ожидали, что у населения выработается коллективный иммунитет и заболеваемость постепенно сойдет на нет.


Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, может оказаться эффективной, если люди будут вести себя ответственно.

Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро. Он отметил, что ограничения наносят удар по населению и бизнесу, и странам нужно помогать избегать карантина. 

«Главным аспектом их подхода было то, что правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», - сказал Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic, передает kommersant.

Коронавирус в Швеции: 

После начала пандемии власти Швеции решили не вводить жестких карантинных мер. Они ожидали, что у населения выработается коллективный иммунитет и заболеваемость постепенно сойдет на нет. 


Однако уровень смерти в стране повысился. В первые шесть месяцев в Швеции умерли 51 405 человек. По данным Государственного управления статистики (SCB), это самое высокое число смертей за аналогичный период с 1869 года. 

Однако, 23 августа стало известно, что план по выработке коллективного иммунитета у шведов так и не был достигнут. 25 августа Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что осенью в стране не будет второй волны коронавируса. 

Вместо этого следует ожидать локальные вспышки COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано более 84 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 5,8 тыс. Данные по числу выздоровевших не приводятся.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]