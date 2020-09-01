Под Грюнвальдом нашли топоры времен знаменитой битвы 1410 года

В масштабных раскопках, которые начались с послаблением карантина и закончились в субботу, 29 августа, приняли участие 70 археологов, пишет "Новое время".





Директор музея Грюнвальдской битвы, доктор Ф. Шимон Дрей заявил, что, найденные боевые топоры — это археологическая сенсация, по крайней мере, в национальном масштабе. «За семь лет наших археологических исследований у нас никогда не было такой захватывающей, важной и так хорошо сохранившейся находки», — подчеркнул он.





Топоры в таком хорошем состоянии, что сохранились даже заклепки для крепления к рукояти.





«Контекст этих находок, предварительная датировка 15 веком и типология топоров ясно указывают на то, что они имеют прямое отношение к Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года», — оценил он.





Работники музея не раскрывают точное местонахождение этого открытия, потому что, по их мнению, там можно было найти место более крупного столкновения, а в земле есть другие артефакты.





Во время поисков в полях вокруг Грюнвальда в этом году также был найден фрагмент рукояти средневекового корда, то есть длинного ножа, типичного оружия простонародья в средние века, а также несколько десятков других предметов, в основном наконечники стрел.





Впервые исследование не было международным из-за пандемии коронавируса. В предыдущие годы в них участвовали энтузиасты из других стран Европы, в том числе из Дании, Норвегии и Литвы.





За прошедшие сезоны было найдено более 1,5 тысяч артефактов, из которых не менее 150 могут иметь прямое отношение к битве 1410 года. Это в основном части наступательного и оборонительного вооружения, наконечники стрел из луков и арбалетных болтов, части рыцарских мечей и поясов, конские шпоры и тевтонские монеты.





Пока что наиболее ценными находками были две тевтонские застежки с готической надписью «Ave Maria», на которых застегивались плащи, и средневековая печать с изображением пеликана, кормящего кровью своих детенышей.







