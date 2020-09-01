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Под Грюнвальдом нашли топоры времен знаменитой битвы 1410 года

Два хорошо сохранившихся средневековых боевых топора и несколько десятков других артефактов были обнаружены на бывшем поле битвы при Грюнвальде. Два хорошо сохранившихся средневековых боевых топора и несколько десятков других артефактов были обнаружены на бывшем поле битвы при Грюнвальде.

На топорах видны даже заклепки (Фото: PAP / Tomasz Waszczuk)

В масштабных раскопках, которые начались с послаблением карантина и закончились в субботу, 29 августа, приняли участие 70 археологов, пишет "Новое время".

Директор музея Грюнвальдской битвы, доктор Ф. Шимон Дрей заявил, что, найденные боевые топоры — это археологическая сенсация, по крайней мере, в национальном масштабе. «За семь лет наших археологических исследований у нас никогда не было такой захватывающей, важной и так хорошо сохранившейся находки», — подчеркнул он.

Топоры в таком хорошем состоянии, что сохранились даже заклепки для крепления к рукояти.

«Контекст этих находок, предварительная датировка 15 веком и типология топоров ясно указывают на то, что они имеют прямое отношение к Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года», — оценил он.

Работники музея не раскрывают точное местонахождение этого открытия, потому что, по их мнению, там можно было найти место более крупного столкновения, а в земле есть другие артефакты.

Во время поисков в полях вокруг Грюнвальда в этом году также был найден фрагмент рукояти средневекового корда, то есть длинного ножа, типичного оружия простонародья в средние века, а также несколько десятков других предметов, в основном наконечники стрел.

Впервые исследование не было международным из-за пандемии коронавируса. В предыдущие годы в них участвовали энтузиасты из других стран Европы, в том числе из Дании, Норвегии и Литвы.

За прошедшие сезоны было найдено более 1,5 тысяч артефактов, из которых не менее 150 могут иметь прямое отношение к битве 1410 года. Это в основном части наступательного и оборонительного вооружения, наконечники стрел из луков и арбалетных болтов, части рыцарских мечей и поясов, конские шпоры и тевтонские монеты.

Пока что наиболее ценными находками были две тевтонские застежки с готической надписью «Ave Maria», на которых застегивались плащи, и средневековая печать с изображением пеликана, кормящего кровью своих детенышей.
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