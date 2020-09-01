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Родственники Цоя обратились к Путину с просьбой не допустить выхода фильма Учителя о музыканте

Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились к президенту России Владимиру Путину из-за фильма Алексея Учителя «Цой».



В письме родственники музыканта назвали кинокартину «пошлым зрелищем», которое нарушает их права, они просят главу государства «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».

В своем обращении отец и сын лидера группы «Кино» отмечают, что не давали согласия создателям фильма на использование имени и изображения музыканта. Тем не менее Минкультуры РФ выдало фильму прокатное удостоверение.

Также подчеркивается, что такие люди, как Виктор Цой, принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», передает издание «Газета.ru».

Премьера фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя должна была состояться 3 сентября, однако позже ее перенесли на неопределенный срок. Причина переноса не называется.
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