Борисовчанину Андрею Пелагейко 28 лет. В свое время молодой человек служил в воинской части специального назначения, потом работал в Новосадах. Сейчас трудится на частном предприятии. 9 августа он оказался в числе задержанных в Борисове, хотя, по его словам, в акциях протеста участия он не принимал, а просто встречался с друзьями. Молодой человек согласился рассказать EX-PRESS.BY, что случилось с ним в тот вечер.





После ночи, проведенной в РОВД, у Андрея остались гематомы на теле.

Молодой человек удивлен, откуда взялась такая жестокость у сотрудников правоохранительных органов:





— Понять не могу, простить тоже. Да и, наверное, не забуду никогда.





фото и видео автора, из архива героя.



