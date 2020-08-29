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«Понять не могу, простить тоже». Борисовчанин-спецназовец рассказал о жестком задержании 9 августа

Молодой человек также показал свои синяки.

«Понять не могу, простить тоже». Борисовчанин-спецназовец рассказал о жестком задержании 9 августа
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Борисовчанину Андрею Пелагейко 28 лет. В свое время молодой человек служил в воинской части специального назначения, потом работал в Новосадах. Сейчас трудится на частном предприятии. 9 августа он оказался в числе задержанных в Борисове, хотя, по его словам, в акциях протеста участия он не принимал, а просто встречался с друзьями. Молодой человек согласился рассказать EX-PRESS.BY, что случилось с ним в тот вечер.

После ночи, проведенной в РОВД, у Андрея остались гематомы на теле.
Молодой человек удивлен, откуда взялась такая жестокость у сотрудников правоохранительных органов:

— Понять не могу, простить тоже. Да и, наверное, не забуду никогда.

фото и видео автора, из архива героя
Павел Слепухин
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