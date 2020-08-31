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Трагедия в Борисовском районе - 10-летнего мальчика засыпало песком

По данным следствия, днем 31 августа трое 10-летних мальчиков играли возле котлована, образованного после забора песка в Борисовском районе.

Произошло обрушение грунта.

Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли детей из котлована. Один из них погиб, второй доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Прямо сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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