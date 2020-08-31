Трагедия в Борисовском районе - 10-летнего мальчика засыпало песком

Произошло обрушение грунта.





Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли детей из котлована. Один из них погиб, второй доставлен в больницу для оказания медпомощи.





Прямо сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



