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Белорусская "Комсомолка" больше не белорусская. У "КП в Беларуси" - новый главред. Из России

Главным редактором «Комсомольской правды» в Беларуси" назначена Марина Бунакова.

Марина Бунакова родом из Хабаровска, была редактором «KP.RU в Хабаровске», затем работала в основном офисе российской «Комсомолки» в Москве. 31 августа она была назначена главным редактором «КП в Беларуси».

— Это было предложение управляющей компании, принятое мной, как один из вариантов укрепления редакции и вывода из кризиса предприятия, — объяснила Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» — компании, которая издает белорусскую «КП».

Экс-главред издания Андрей Левковский, который руководил белорусской редакцией более 10 лет, остается первым заместителем главного редактора газеты.

Напомним, после выборов белорусская «КП» посвятила несколько выпусков освещению событий, произошедших в стране. Несколько номеров издания не были напечатаны под разными предлогами. 

После издание было отпечатано в России, однако возникли проблемы с продажей в киосках «Белсоюзпечати» и с распространением по подписке через «Белпочту».

26 августа в ЗАО «БелКП-ПРЕСС» с внеплановой проверкой пришел госконтроль, его сотрудники заявили, что проверка продлится до 6 октября.
Источник: tut.by
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