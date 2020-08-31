







В официальном комментарии директор Лицея БГУ Игорь Варакса не подтвердил и не опроверг эту информацию.





"Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в комментировании. В лицей он поступал, документы приносил. А что происходило дальше — только в личном кабинете известно тем, кто поступал.





Мы никакие результаты [экзаменов] не публикуем. У нас поступало 1739 человек, и мы не рассказываем ни о ком".





Лицей БГУ — самое сильное учреждение среднего образования в Беларуси. Среди его учеников и выпускников — ряд победителей международных олимпиад по школьным предметам.





В конце августа, когда закончилась вступительная кампания в лицей, появилась информация, что туда поступил младший сын Александра Лукашенко. Он выбрал класс биологического профиля.