+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Страшно быть среди людей? Коля Лукашенко забрал документы из Лицея БГУ

Николай Лукашенко забрал документы из Лицея БГУ. Сотрудники учебного заведения подтвердили это Еврорадио на условиях анонимности.



В официальном комментарии директор Лицея БГУ Игорь Варакса не подтвердил и не опроверг эту информацию.

"Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в комментировании. В лицей он поступал, документы приносил. А что происходило дальше — только в личном кабинете известно тем, кто поступал. 

Мы никакие результаты [экзаменов] не публикуем. У нас поступало 1739 человек, и мы не рассказываем ни о ком".

Лицей БГУ — самое сильное учреждение среднего образования в Беларуси. Среди его учеников и выпускников — ряд победителей международных олимпиад по школьным предметам.

В конце августа, когда закончилась вступительная кампания в лицей, появилась информация, что туда поступил младший сын Александра Лукашенко. Он выбрал класс биологического профиля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]