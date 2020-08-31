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До чего дошел маразм! Площадки для рисования мелом тоже надо согласовывать с властями

В Новополоцком ГОВД 31 августа рассмотрели протокол по административному делу в отношении Зои Скворцовой, которая нарисовала на асфальте бело-красно-белый флаг и написала лозунги «Жыве Беларусь!», «Свободу политзаключенным».

Ее обвиняли в нарушении правил благоустройства и содержания населенных пунктов. Эта статья КоАП предусматривает штраф до 675 рублей, но женщине дали устное предупреждение.

— Мне вынесли устное предупреждение и сообщили, что мое «правонарушение малозначительное». Учли, что ранее я не привлекалась к административной и уголовной ответственности. Сказали, что я не буду даже проходить в милицейской базе данных. 

Также попросили, чтобы я не участвовала ни в каких несанкционированных массовых мероприятиях — митингах, шествиях. Мол, «нежелательно меня там будет увидеть». Что касается мест, где можно рисовать детям, сообщили, что «такие площадки надо согласовывать с горисполкомом», — сообщила TUT.BY Зоя Скворцова.

28 августа возле завода «Измеритель» в Новополоцке Зоя Скворцова гуляла с 4-летним сыном, ребенок захотел порисовать мелом на асфальте. К нему присоединилась и мама.

Малыш нарисовал домик, а мама — БЧБ-флаг и лозунги: «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным». Охранник завода вызвал милицию — и женщину с ребенком забрали в ГОВД. Там они провели полтора часа.

В милиции на женщину составили протокол по части 2 статьи 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).
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