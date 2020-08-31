Работники авиазавода в Барановичах написали обращение в горисполком. Они требуют честных выборов

Работники авиазавода на акции протеста 19 августа 2020 года. Фото читателя





После того, как несколько работников ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» были осуждены за участие в акциях протеста против фальсификации выборов, их коллеги написали коллективное обращение к городским властям. В числе главных требований – освобождение политзаключенных, отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов.









Под обращением на имя председателя Барановичского горисполкома Юрия Громаковского подписалось 378 человек.





Один из десятка листов с подписями работников авиазавода под обращением к председателю горисполкома. Фото: Intex-press





– Подписи мы собрали буквально за полдня. Могли бы и больше, но у нас была назначена встреча с директором (изначально мы писали обращение на его имя, чтобы он донес эту информацию от коллектива, однако не прошло, так как подписались не все) и мы хотели успеть до нее. Мы хотим, чтобы наше мнение дошло до Громаковского, – рассказал Intex-press Игорь Федоров, инженер-механик авиазавода.