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Работники авиазавода в Барановичах написали обращение в горисполком. Они требуют честных выборов

Открытое обращение, под которым подписались около 400 сотрудников предприятия, активисты попросили опубликовать на сайте Intex-press. Также оно будет направлено в Барановичский горисполком.

Работники авиазавода в Барановичах написали обращение в горисполком. Они требуют честных выборов
Работники авиазавода на акции протеста 19 августа 2020 года. Фото читателя

После того, как несколько работников ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» были осуждены за участие в акциях протеста против фальсификации выборов, их коллеги написали коллективное обращение к городским властям. В числе главных требований – освобождение политзаключенных, отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов.


 
Под обращением на имя председателя Барановичского горисполкома Юрия Громаковского подписалось 378 человек.

Один из десятка листов с подписями работников авиазавода под обращением к председателю горисполкома. Фото: Intex-press

– Подписи мы собрали буквально за полдня. Могли бы и больше, но у нас была назначена встреча с директором (изначально мы писали обращение на его имя, чтобы он донес эту информацию от коллектива, однако не прошло, так как подписались не все) и мы хотели успеть до нее. Мы хотим, чтобы наше мнение дошло до Громаковского, – рассказал Intex-press Игорь Федоров, инженер-механик авиазавода.
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