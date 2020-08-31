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Цинизм дня! Начальник Пинской милиции о подростке со сломанной рукой: Сам упал

Начальник пинской милиции высказался о травмированном во время протестов подростке


По словам начальника Пинского ГОВД Дмитрия Коровяковского, никто парня щитом не толкал — он сам якобы не удержался на велосипеде, упал и ударился... о забор. Такой комментарий он дал телеканалу ОНТ, пишет Медиа-Полесье


Более того, после этого с переломом его задержали на улице Первомайской и отвезли в ГОВД. Скорую вызвали только после неоднократных просьб самого Дениса и вмешательства его родителей. Парня отвезли в больницу, где он провёл 12 дней. Молодому человеку сделали операцию на правой руке. Ближайшие полтора месяца он проведёт с гипсом.

В эфире телеканала ОНТ начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский зявил, что якобы лично видел, как развивались события в тот вечер:

— После задержания группы взрослых мужчин, я обратился к парню и его товарищу, что их действия незаконные, попросил уезжать домой к их родителям. Однако парни поехали вдоль железнодорожных путей по тропинке вдоль забора частного сектора. 

В этот момент сотрудники, которые пытались их оттеснить, были на расстоянии примерно 30 метров. Парень на моих глазах не удержался на велосипеде, постоянно оглядываясь, упал на этой тропинке и ударился о забор.

В эфире ОНТ показали видео с участием Дениса. Однако момента его падения на записи нет. На кадрах видно, как к уже лежащему на земле подростку подходят сотрудники со щитами.

— Далее мы взяли велосипед и парня, привели в машину и завезли в городской отдел милиции. Там мой первый заместитель, который занимался разбором доставленных, оказал ему первую медицинскую помощь, узнали, что у него проблемы с рукой, вызвали скорую помощь и передали врачам, — утверждает Дмитрий Коровяковский.

Он также добавил, что велосипед пинчанина доставили в горотдел милиции:

— Мы ему объяснили, что велосипед будет находится у нас и он может его в любой момент забрать. Несмотря на неоднократные напоминания в течение нескольких недель за этим велосипедом никто не зашел. Нам пришлось в первый же день записать его в книгу находок. (…) После статьи в СМИ о том, что парень получил новый велосипед от врачей, они с матерью пришли к нам за своим велосипедом. И спокойно его получили.

Напомним, мама Дениса Наталья написала заявление в милицию по факту травмирования сына.
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