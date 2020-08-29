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Пхеньян впервые передал послание разведчикам через YouTube

YouTube-канал северокорейской государственной радиостанции опубликовал видео, на котором диктор зачитала послание из цифровых кодов.


На YouTube-канале государственной радиостанции КНДР Pyongyang Broadcast Service появился видеоролик с набором цифровых кодов. Внимание на это, в субботу, 29 августа, обратили южнокорейские СМИ - газета ChosunIlbo и агентство Yonhap.

Журналисты предположили, что речь может идти о зашифрованном послании для сотрудников разведслужб Северной Кореи за рубежом, в частности, на юге Корейского полуострова.

Уточняется, что видео под заголовком “0100011001-001” было опубликовано утром 29 августа. На нем диктор зачитала текст, который она назвала “заданием по анализу информационных технологий Университета дистанционного обучения для сотрудников экспедиции № 719”.

В ходе послания женщина несколько раз повторила фразы “Номер 23 на странице 564”, “Номер 19 на странице 479”. Затем она заявила: “Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции” - и трансляция завершилась. Всего она продлилась около минуты, пишет ChosunIlbo.


К 15:45 по местному времени видео успело набрать более 14 тысяч просмотров. Сейчас на канале такой ролик не отображается, при этом в его описании содержится комбинация цифр, похожих на ту, которую зачитала диктор.

ChosunIlbo и Yonhap отмечают, что это первый случай, когда власти КНДР воспользовались YouTube для передачи закодированных посланий. Обычно подобные сообщения транслируются по радио, Пхеньян занимается этим с начала 1980-х годов.

В этом году передачу зашифрованных сообщений с набором цифровых кодов с территории Северной Кореи фиксировали два раза: 7 и 13 марта.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР как ядерная страна навсегда обеспечила себе мирное существование и национальную безопасность. 
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