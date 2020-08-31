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Митрополит Вениамин о ситуации в Беларуси: Часто призывают дать оценку, но важно искать, как сделать лучше

На минувшей неделе был избран новый митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси. Им стал епископ Вениамин. В эфире СТВсвященнослужитель ответил на некоторые вопросы.



Так журналист попросил митрополита объяснить, почему в последнее время с амвона слышны политические предпочтения? На, что епископ Вениамин ответил, что духовенство часто просят оценить происходящее после выборов в стране.

- Нас часто призывают дать оценку происходящему, причем настойчиво требуя указать, что это - зло, это - добро, что это - правильно, а это - неправильно. Конечно, церковь высказывается по этому поводу, но при этом важно, чтобы мы не концентрировали внимание именно этом (Прим.: на оценке). Ведь, если часто показывать и говорить, что вот это плохо, лучше от этого не станет. Важно искать, как сделать лучше, и говорить о том, как преодолеть грех, - пояснил митрополит.

Кроме того, не преминул корреспондент поинтересоваться не являются ли пандемия коронавируса и политический кризис неким наказанием по мнению патриаршего экзарха.

- Ответить однозначно нельзя. Но можно сказать так, что господь никогда не попускает какую-то скорбь или болезнь саму по себе. Преподобный старец Паисий Афонский говорил, что бог при этом всегда попускает три или четыре добра. И задача сейчас состоит в том, чтобы нам увидеть это добро, использовать его, извлечь из ситуации пользу для себя. Нам, людям, порой недостает какого-то духовного осмысления, но во многом поступки человека определяются его внутренним миром, настроением души, - прокомментировал священник.
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