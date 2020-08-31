







Так журналист попросил митрополита объяснить, почему в последнее время с амвона слышны политические предпочтения? На, что епископ Вениамин ответил, что духовенство часто просят оценить происходящее после выборов в стране.





- Нас часто призывают дать оценку происходящему, причем настойчиво требуя указать, что это - зло, это - добро, что это - правильно, а это - неправильно. Конечно, церковь высказывается по этому поводу, но при этом важно, чтобы мы не концентрировали внимание именно этом (Прим.: на оценке). Ведь, если часто показывать и говорить, что вот это плохо, лучше от этого не станет. Важно искать, как сделать лучше, и говорить о том, как преодолеть грех, - пояснил митрополит.





Кроме того, не преминул корреспондент поинтересоваться не являются ли пандемия коронавируса и политический кризис неким наказанием по мнению патриаршего экзарха.





- Ответить однозначно нельзя. Но можно сказать так, что господь никогда не попускает какую-то скорбь или болезнь саму по себе. Преподобный старец Паисий Афонский говорил, что бог при этом всегда попускает три или четыре добра. И задача сейчас состоит в том, чтобы нам увидеть это добро, использовать его, извлечь из ситуации пользу для себя. Нам, людям, порой недостает какого-то духовного осмысления, но во многом поступки человека определяются его внутренним миром, настроением души, - прокомментировал священник.