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Витеблянке вернули снятый с балкона БЧБ-флаг после заявления в СК о краже

Жительнице Витебска вернули бело-красно-белый флаг, снятый 4 августа с ее балкона, после того как она написала заявление в Следственный комитет.

Фото: Игорь Матвеев

Хозяйка квартиры рассказала, что флаг на ее балконе появился еще во время фестиваля «Славянский базар» — 17 июля. 2 августа его сфотографировал корреспондент «Народных новостей Витебска».

4 августа к дому на улице Богдана Хмельницкого подогнали подъемник с люлькой. К балкону на третьем этаже подняли человека, который снял флаг.

Флаг владелице вернули после того, как она обратилась в Следственный комитет с заявлением о краже.

Пропавший с балкона флаг нашли в ЖКХ. Однако состава преступления в действиях работников этой организации, самовольно забравших имущество горожанки, следователи не усмотрели.
Читать полностью:  https://news.tut.by/society/698618.html
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