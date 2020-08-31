Кто на что учился: военные пугают себя "гибридной войной"

Виктор Тумар. Фото: пресс-служба Министерства обороны





Простая мысль, что белорусы просто хотят сами выбирать себе президента, хотят, чтобы выборы прошли честно и демократично, людям в погонах в голову не приходит. Они мыслят в категориях войны.





Для победы в информационной войне с современных реалиях необходимо захватить сознание людей посредством телевидения и интернета, считает Тумар, пишет TUT.BY





— Порядка 95% людей, возраст которых до 30 лет, они пользуются этим интернетом, и они, как говорится, являются «топливом революции, — сказал он.





Руководитель НИИ заявил, что в Беларуси прослеживаются признаки гибридной войны.





— Мы видим, что у нас в настоящий момент идет информационное воздействие деструктивное на население. Сознание населения повернуто в сторону противодействия властям, хотя они забывают, что наши власти, те люди, которые служат в силовых структурах и госорганах, они тоже граждане Республики Беларуси и тоже желают добра, — считает Тумар.





По мнению руководителя НИИ, люди не понимают, что ими управляют.





— Когда захватили сознание граждан посредством телеграм-каналов, в которых освещалась негативная информация против силовиков, против госслужащих, против журналистов, не говоря о том, что необходимо сделать, чтобы этот негатив убрать, после этого они включили определенное управляющее воздействие, — заявил военный.





Он провел аналогии между акциями протестов в Беларуси с революциями в Египте.





— А после того, как перешли к этапу мирных протестов, мы увидели девушек с цветами, которые выходят на улицы. И опять же — данный прием впервые был применен на Кубе в 2003 году, потом повторялся в других странах, например, в Венесуэле (на самом деле нет — девушки с цветами появились впервые в США в ходе демонстраций против войны во Вьетнаме — прим. ), — заявил Тумар.









Он также вспомнил возложение цветов послами Евросоюза на месте гибели участника протеста Александра Тарайковского.





— Точно такой же ход использовался в Украине, на Евромайдане при раздаче пирожков. Нашими людьми стало легко управлять, — заявил он.





По мнению Тумара, действиями в Беларуси управляют профессионалы, «поэтому они и незаметны», а люди заблуждаются, считая, что самостоятельно выходят на мир е протесты.





Глава научно-исследовательского института Вооруженных сил считает, что для защиты от деструктивного воздействия на население в интернет эффективны FM-радио и листовки образца ВОВ.





— До сих пор меня впечатляют те плакаты, те призывы, которые были созданы во время Великой Отечественной войны. Вы посмотрите, какое впечатление они производят, мы не должны от этого отказываться.