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Новый глава БПЦ предлагает усилить духовное просвещение в учебных заведениях

Предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин предлагает усилить духовное просвещение подрастающего поколения.



"Нам важно, прежде всего, постараться усилить духовное просвещение, которое должно затронуть всех людей, должно быть доступно с помощью наших СМИ и, прежде всего, для подрастающего поколения, коснуться во всей полноте всех школ, всех учебных заведений", - заявил епископ Вениамин в эфире телеканала "СТВ".

По его словам, "нужно с молоком матери какие-то моменты прививать".

Как сообщалось, Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник в Москве принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.
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