







"Нам важно, прежде всего, постараться усилить духовное просвещение, которое должно затронуть всех людей, должно быть доступно с помощью наших СМИ и, прежде всего, для подрастающего поколения, коснуться во всей полноте всех школ, всех учебных заведений", - заявил епископ Вениамин в эфире телеканала " СТВ"





По его словам, "нужно с молоком матери какие-то моменты прививать".





Как сообщалось, Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник в Москве принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.