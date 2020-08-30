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«Я никогда не делил людей по политическим мотивам». Как прошла прощальная служба митрополита Павла

Сегодня в Свято-духовом кафедральном соборе на Немиге в Минске прошла прощальная служба митрополита Павла. Он более 6,5 года был Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

«Я никогда не делил людей по политическим мотивам». Как прошла прощальная служба митрополита Павла
Фото Ольга Шукайло
С дорогим сердцу владыкой, бывшим главой Белорусской православной церкви верующие прощались со слезами, с букетами белых роз и лилий в руках, повторяли, как жалко, что он уезжает. Служба шла не только в самом храме, но и на улице: туда вынесли колонки, которые транслировали все происходящее в церкви, и некоторые верующие, несмотря на грозу, молились вместе с митрополитом, стоя под зонтами.

«Владыка поехал к пострадавшим в больницу скорой помощи — он поступил как настоящий христианин»


В 9.30 утра со всех сторон к кафедральному собору на Немиге идут люди: женщины и мужчины, семьи с детьми, девушки повязывают перед входом в церковь на голову платки, все крестятся. Сегодня необычный день — в этом храме прощальное богослужение проведет митрополит Павел. Служить в Беларусь он приехал в январе 2014 года, с тех пор прошло более 6,5 года. На этой неделе, 25 августа, Священный Синод принял прошение владыки Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси. Сейчас у нас новый глава Белорусской православной церкви — Вениамин. Митрополит Павел поедет на Кубань, это Краснодарский край.

К кафедральному собору идет минчанка Галина, она не скрывает, что во время пандемии коронавируса не ходит в церковь, но сегодня сделала исключение — хочется попрощаться с Павлом. Говорит, что уезжают и батюшки, которые приехали вместе с митрополитом из России.

— Он много сделал для нас, — говорит Галина о митрополите.

— Очень и очень жалко, что наш митрополит нас оставляет, мы к нему привыкли, — добавляет Наталья, подруга Галины. — Конечно, на душе очень тяжело, даже слезы льются. Он все говорит от души, не по-книжному, и про себя рассказывал… Он митрополит доступный, он в народе. Сейчас вот уезжает, а такая обстановка в стране…

Возле церкви стоит и плачет Анна, она на службу приехала из Мачулищей. Говорит, что о Павле узнала еще до его приезда в Минск, смотрела с его участием различные передачи, а когда услышала, что он станет главой Белорусской православной церкви — очень обрадовалась.

— Так грустно, не знаю (плачет)… Чтобы так отнестись к ситуации, которая сейчас происходит в стране, надо иметь свою точку зрения, стержень. Я плачу, потому что он мне близок, я старалась всегда приходить на его службы. Его проповеди меня всегда очень вдохновляли.

Зинаида пришла с большим букетом свежих лилий — это для митрополита Павла.

— Я очень расстроена, что он уезжает. Получилось не так, как надо. Я его очень люблю, мы с ним знакомы, я прихожанка этого храма. У него благородное сердце, му хочу сказать за это спасибо.

Она говорит, что митрополит Павел правильно сделал, что поехал к пострадавшим во время акций протеста в больницу скорой медицинской помощи, тем самым он выразил свое мнение.

— Он не «присмыкайло», — добавила верующая.

Екатерина тоже сегодня пришла в храм на прощальную службу митрополита, говорит, что даже лично с ним встречалась по работе.

— Он всегда оставлял после общения самое приятное впечатление. Он как человек очень деликатный, образованный, воспитанный… Конечно, мое личное мнение: владыка приехал к нам в тот момент, когда, может быть, еще не все понимал о Беларуси, о том, как мы живем. Я не говорю о политике, я говорю о церковной ситуации. Все-таки Белорусская православная церковь, хоть юридически и является подразделением Русской православной церкви, но это другая церковь, здесь другое культурное и историческое пространство. И в начале у меня было впечатление, что, вероятно, владыка был не совсем к этому готов, не совсем понимал, что белорусы — это не другие русские. Но у меня сложилось мнение, что в течение этих лет он сориентировался, понял, что попал в другую среду. Вероятно, это в том числе было трудно для него. Ему тоже в какой-то степени пришлось переориентироваться. Но последние годы, на мой взгляд, он все-таки сориентировался на наши ценности, другие культурные и исторические ориентиры, которые есть именно в Беларуси.

— Вот сейчас он уезжает, вы жалеете об этом? — спрашиваем.

— Скорее — да, чем нет, именно потому, что он как раз обратился к белорусам, стал своим и не успел, вероятно, сделать все, что было задумано, то, что нам было нужно в нашей церкви. Мне скорее жаль, потому что небольшой период прошел, ему бы остаться и как раз-таки все то, что он взращивал в течение этих лет, приумножать.

— А как вы оцениваете реакцию митрополита на последние события — он и в БСМП съездил к пострадавшим на акциях протеста?

— Скажу честно, я очень боялась, что этого не произойдет и что он не поедет, ведь есть священники, волонтерские движения и батюшки, которые окормляют больницы (наставляют мирян. — Прим.). То, что владыка поехал сам, я считаю, было очень отважным с его стороны шагом, потому что мы понимаем, что это определенный оппозиционный шаг. Я думаю, что он так поступил, потому что он настоящий христианин, он не смог остаться в стороне. Древние христиане отличались от нехристиан, когда были лепрозории (лечебные учреждения для прокаженных. — Прим. ), тем, что христиане всегда ходили к прокаженным и помогали, приносили им пищу.

Екатерина думает, что в отъезде может быть и политический момент, так как все произошло спонтанно, но в этом не уверена. Она полагает, что, возможно, сам владыка понял, что ему тяжело, что он, может, не ориентируется, не понимает, что здесь происходит и как дальше быть.

— Может быть, он обессилел в этой ситуации. Даже если и нет политических мотивов у этого шага, то политическая обстановка могла как-то повлиять на само решение владыки. Но очень рано судить, это произошло только что.

Девушка добавляет: «Слава Богу, что есть священники, которые вне зависимости от того, какая у них церковная позиция, оказались с народом».

— Но к этому не надо относиться предосудительно. К сожалению, в соцсетях вижу, что, мол, «церковь лезет в государственные дела». Но каждый священник — это такой же гражданин страны, и помимо его христианской позиции у него есть его гражданская позиция. Если я христианка и хожу в церковь, то на меня Конституция не распространяется? — задается вопросом верующая.

«Чтобы в это сложное время для Беларуси никто не упрекал экзархов в каких-то настроениях неуместных»


Митрополит Павел вел службу около двух часов, храм был полон людей, некоторые молились на улице. В конце службы один из священников от имени всех поблагодарил митрополита Павла.

— Столько дел уже проделано за этот период, мы видели, как высокопреосвященнейший митрополит Филарет с покорностью, благодарением принимает волю Божью и решение Синода, а сегодня мы видим, с какой покорностью и благодарением принимаете решение Синода вы и свидетельствуете всем нам о том, что человек должен находиться в послушании у Бога. Трудно, мне трудно говорить (плачет), я только хочу сформулировать все наши чувства в трех словах: благодарим, благодарим, благодарим (плачет)!

— Ну, я же не умираю! — ответил митрополит Павел. — Владыка сказал про митрополита Филарета, и я думаю, что нам надо вот так воспринимать то, что с нами происходит. Я часто с вами говорил, что очень важно помнить слова молитв, в которых нас призывали подвижники благочестия: «Господи, на все да будет твоя святая воля!» — начал митрополит Павел проповедь.

Он вспомнил слова апостола Павла и сказал, что когда человек делает что-то хорошее и доброе — все от Бога, а то, что плохо или неправильно — все людское. Он сказал, что в жизни центральной должна быть мысль — не прилепляться к земному, а больше вспоминать о том, что нас ожидает спустя какое-то время.

— Мы вместе с вами прошли этот отрезок жизненного пути размером в 6,5 лет. Теперь Священный Синод и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли решение для того, чтобы сохранить нашу Белорусскую православную церковь в целости, цельности, чтобы в это сложное время для Беларуси никто не упрекал экзархов в каких-то настроениях неуместных. Но я никогда не делил людей по политическим мотивам. Мне доводилось пребывать в разных странах, и я никогда не вмешивался в политические вопросы. Я всегда всем говорил: «Давайте будем жить так, как хочет наш Христос в Евангелии». Горе священнику, если он в соборе говорит о политике, горе священнику, если он делает оценку людей по политическим мотивам, мы с вами призваны говорить и в храме, и в средствах массовой информации о Евангелии. Я постоянно наших священников прошу — не вмешивайтесь в политические вопросы, есть политики, пусть они этим занимаются. Мы с вами не получили политическое или экономическое образование, мы получили богословское образование. Давайте с вами будем идти по Евангелийскому пути в царствие Божие и вести за собой паству. Я об этом всегда говорил: и сегодня, как и в прошлое воскресенье, призываю вас не участвовать в политических вопросах, а исполнять заповеди Господни и молиться, и говорить: «Господи, да будет во всем твоя святая воля!» Если мы действительно искренне верим в Бога, то он все устроит в нашей жизни, но если мы не верим ему, то что хотите делайте, все равно не получится так, как вы хотите.

Митрополит Павел поблагодарил всех за молитвы и попросил в молитвах о близких вспоминать и его.

— А куда я еду — я там ни разу не был, — сказал митрополит о Кубани, куда его направили. — Один раз я только был в Геленджике на заседании Священного Синода, и это было шесть лет назад, поэтому я Краснодарский край не знаю, куда еду, не знаю, но всех вас приглашаю в гости. Еще сам там не был, ничего не знаю, но все равно знайте, что всех вас я буду рад действительно и искренне видеть в — хотел сказать белорусском — Краснодарском крае. Я искренне скажу вам: нисколько не лукавя и не строя никаких политических окрасов, вы мне всегда были милы. Неделю-полторы меня нет в соборе, я сюда приезжаю — и чувствую себя дома, собор теплый, намоленный. Я буду вас вспоминать. Я у всех у вас прошу прощения, если кого-то обидел или словом, или помышлением, может, кому-то не уделил внимания, которое должен был уделить, простите меня ради Христа.
Наталья Баницевич, TUT.by
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