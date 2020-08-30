С дорогим сердцу владыкой, бывшим главой Белорусской православной церкви верующие прощались со слезами, с букетами белых роз и лилий в руках, повторяли, как жалко, что он уезжает. Служба шла не только в самом храме, но и на улице: туда вынесли колонки, которые транслировали все происходящее в церкви, и некоторые верующие, несмотря на грозу, молились вместе с митрополитом, стоя под зонтами.





«Владыка поехал к пострадавшим в больницу скорой помощи — он поступил как настоящий христианин»





В 9.30 утра со всех сторон к кафедральному собору на Немиге идут люди: женщины и мужчины, семьи с детьми, девушки повязывают перед входом в церковь на голову платки, все крестятся. Сегодня необычный день — в этом храме прощальное богослужение проведет митрополит Павел. Служить в Беларусь он приехал в январе 2014 года, с тех пор прошло более 6,5 года. На этой неделе, 25 августа, Священный Синод принял прошение владыки Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси. Сейчас у нас новый глава Белорусской православной церкви — Вениамин. Митрополит Павел поедет на Кубань, это Краснодарский край.





К кафедральному собору идет минчанка Галина, она не скрывает, что во время пандемии коронавируса не ходит в церковь, но сегодня сделала исключение — хочется попрощаться с Павлом. Говорит, что уезжают и батюшки, которые приехали вместе с митрополитом из России.





— Он много сделал для нас, — говорит Галина о митрополите.





— Очень и очень жалко, что наш митрополит нас оставляет, мы к нему привыкли, — добавляет Наталья, подруга Галины. — Конечно, на душе очень тяжело, даже слезы льются. Он все говорит от души, не по-книжному, и про себя рассказывал… Он митрополит доступный, он в народе. Сейчас вот уезжает, а такая обстановка в стране…





Возле церкви стоит и плачет Анна, она на службу приехала из Мачулищей. Говорит, что о Павле узнала еще до его приезда в Минск, смотрела с его участием различные передачи, а когда услышала, что он станет главой Белорусской православной церкви — очень обрадовалась.





— Так грустно, не знаю (плачет)… Чтобы так отнестись к ситуации, которая сейчас происходит в стране, надо иметь свою точку зрения, стержень. Я плачу, потому что он мне близок, я старалась всегда приходить на его службы. Его проповеди меня всегда очень вдохновляли.





Зинаида пришла с большим букетом свежих лилий — это для митрополита Павла.





— Я очень расстроена, что он уезжает. Получилось не так, как надо. Я его очень люблю, мы с ним знакомы, я прихожанка этого храма. У него благородное сердце, му хочу сказать за это спасибо.





Она говорит, что митрополит Павел правильно сделал, что поехал к пострадавшим во время акций протеста в больницу скорой медицинской помощи, тем самым он выразил свое мнение.





— Он не «присмыкайло», — добавила верующая.





Екатерина тоже сегодня пришла в храм на прощальную службу митрополита, говорит, что даже лично с ним встречалась по работе.





— Он всегда оставлял после общения самое приятное впечатление. Он как человек очень деликатный, образованный, воспитанный… Конечно, мое личное мнение: владыка приехал к нам в тот момент, когда, может быть, еще не все понимал о Беларуси, о том, как мы живем. Я не говорю о политике, я говорю о церковной ситуации. Все-таки Белорусская православная церковь, хоть юридически и является подразделением Русской православной церкви, но это другая церковь, здесь другое культурное и историческое пространство. И в начале у меня было впечатление, что, вероятно, владыка был не совсем к этому готов, не совсем понимал, что белорусы — это не другие русские. Но у меня сложилось мнение, что в течение этих лет он сориентировался, понял, что попал в другую среду. Вероятно, это в том числе было трудно для него. Ему тоже в какой-то степени пришлось переориентироваться. Но последние годы, на мой взгляд, он все-таки сориентировался на наши ценности, другие культурные и исторические ориентиры, которые есть именно в Беларуси.





— Вот сейчас он уезжает, вы жалеете об этом? — спрашиваем.





— Скорее — да, чем нет, именно потому, что он как раз обратился к белорусам, стал своим и не успел, вероятно, сделать все, что было задумано, то, что нам было нужно в нашей церкви. Мне скорее жаль, потому что небольшой период прошел, ему бы остаться и как раз-таки все то, что он взращивал в течение этих лет, приумножать.





— А как вы оцениваете реакцию митрополита на последние события — он и в БСМП съездил к пострадавшим на акциях протеста?





— Скажу честно, я очень боялась, что этого не произойдет и что он не поедет, ведь есть священники, волонтерские движения и батюшки, которые окормляют больницы (наставляют мирян. — Прим.). То, что владыка поехал сам, я считаю, было очень отважным с его стороны шагом, потому что мы понимаем, что это определенный оппозиционный шаг. Я думаю, что он так поступил, потому что он настоящий христианин, он не смог остаться в стороне. Древние христиане отличались от нехристиан, когда были лепрозории (лечебные учреждения для прокаженных. — Прим. ), тем, что христиане всегда ходили к прокаженным и помогали, приносили им пищу.





Екатерина думает, что в отъезде может быть и политический момент, так как все произошло спонтанно, но в этом не уверена. Она полагает, что, возможно, сам владыка понял, что ему тяжело, что он, может, не ориентируется, не понимает, что здесь происходит и как дальше быть.





— Может быть, он обессилел в этой ситуации. Даже если и нет политических мотивов у этого шага, то политическая обстановка могла как-то повлиять на само решение владыки. Но очень рано судить, это произошло только что.





Девушка добавляет: «Слава Богу, что есть священники, которые вне зависимости от того, какая у них церковная позиция, оказались с народом».





— Но к этому не надо относиться предосудительно. К сожалению, в соцсетях вижу, что, мол, «церковь лезет в государственные дела». Но каждый священник — это такой же гражданин страны, и помимо его христианской позиции у него есть его гражданская позиция. Если я христианка и хожу в церковь, то на меня Конституция не распространяется? — задается вопросом верующая.





«Чтобы в это сложное время для Беларуси никто не упрекал экзархов в каких-то настроениях неуместных»





Митрополит Павел вел службу около двух часов, храм был полон людей, некоторые молились на улице. В конце службы один из священников от имени всех поблагодарил митрополита Павла.





— Столько дел уже проделано за этот период, мы видели, как высокопреосвященнейший митрополит Филарет с покорностью, благодарением принимает волю Божью и решение Синода, а сегодня мы видим, с какой покорностью и благодарением принимаете решение Синода вы и свидетельствуете всем нам о том, что человек должен находиться в послушании у Бога. Трудно, мне трудно говорить (плачет), я только хочу сформулировать все наши чувства в трех словах: благодарим, благодарим, благодарим (плачет)!





— Ну, я же не умираю! — ответил митрополит Павел. — Владыка сказал про митрополита Филарета, и я думаю, что нам надо вот так воспринимать то, что с нами происходит. Я часто с вами говорил, что очень важно помнить слова молитв, в которых нас призывали подвижники благочестия: «Господи, на все да будет твоя святая воля!» — начал митрополит Павел проповедь.





Он вспомнил слова апостола Павла и сказал, что когда человек делает что-то хорошее и доброе — все от Бога, а то, что плохо или неправильно — все людское. Он сказал, что в жизни центральной должна быть мысль — не прилепляться к земному, а больше вспоминать о том, что нас ожидает спустя какое-то время.





— Мы вместе с вами прошли этот отрезок жизненного пути размером в 6,5 лет. Теперь Священный Синод и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли решение для того, чтобы сохранить нашу Белорусскую православную церковь в целости, цельности, чтобы в это сложное время для Беларуси никто не упрекал экзархов в каких-то настроениях неуместных. Но я никогда не делил людей по политическим мотивам. Мне доводилось пребывать в разных странах, и я никогда не вмешивался в политические вопросы. Я всегда всем говорил: «Давайте будем жить так, как хочет наш Христос в Евангелии». Горе священнику, если он в соборе говорит о политике, горе священнику, если он делает оценку людей по политическим мотивам, мы с вами призваны говорить и в храме, и в средствах массовой информации о Евангелии. Я постоянно наших священников прошу — не вмешивайтесь в политические вопросы, есть политики, пусть они этим занимаются. Мы с вами не получили политическое или экономическое образование, мы получили богословское образование. Давайте с вами будем идти по Евангелийскому пути в царствие Божие и вести за собой паству. Я об этом всегда говорил: и сегодня, как и в прошлое воскресенье, призываю вас не участвовать в политических вопросах, а исполнять заповеди Господни и молиться, и говорить: «Господи, да будет во всем твоя святая воля!» Если мы действительно искренне верим в Бога, то он все устроит в нашей жизни, но если мы не верим ему, то что хотите делайте, все равно не получится так, как вы хотите.





Митрополит Павел поблагодарил всех за молитвы и попросил в молитвах о близких вспоминать и его.





— А куда я еду — я там ни разу не был, — сказал митрополит о Кубани, куда его направили. — Один раз я только был в Геленджике на заседании Священного Синода, и это было шесть лет назад, поэтому я Краснодарский край не знаю, куда еду, не знаю, но всех вас приглашаю в гости. Еще сам там не был, ничего не знаю, но все равно знайте, что всех вас я буду рад действительно и искренне видеть в — хотел сказать белорусском — Краснодарском крае. Я искренне скажу вам: нисколько не лукавя и не строя никаких политических окрасов, вы мне всегда были милы. Неделю-полторы меня нет в соборе, я сюда приезжаю — и чувствую себя дома, собор теплый, намоленный. Я буду вас вспоминать. Я у всех у вас прошу прощения, если кого-то обидел или словом, или помышлением, может, кому-то не уделил внимания, которое должен был уделить, простите меня ради Христа.



