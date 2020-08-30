Египет с 1 сентября изменит правила въезда для туристов









"С 1 сентября всем туристам, прибывающим в Египет из-за границы, придется предъявлять сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до момента прибытия в Египет. От необходимости иметь такую справку освобождены дети до шести лет", ― рассказали в ведомстве.





По словам премьер-министра Египта Мостафы Мадбули, решение изменить правила въезда приняли из-за увеличения числа случаев инфицирования коронавирусом в некоторых странах. Они распространяются и на граждан Беларуси.





Те, кто уже приобрел туры в Египет, смогут своевременно сдать тесты в офисе туристической компании TEZ TOUR в Минске на улице Кульман, 9. Там будут находиться работники медучреждений и осуществлять тестирование на наличие COVID-19 с выдачей соответствующего сертификата.





"Туристы чартеров "АэроБелСервис" будут сдавать тесты в Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии по улице Филимонова, 23, корпус 1. Тесты для туристов будут бесплатными, все организационные хлопоты по забору тестов и выдаче результатов турфирфирмы берут на себя", ― рассказали в Минспорта.





Таким же образом организуют забор материала для проведения тестирования в областных центрах Беларуси.





По данным Министерства туризма и по делам древностей Египта, с момента возобновления авиасообщения в стране уже отдохнули более 100 тысяч иностранцев. Больше всего туристов прилетают из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.



