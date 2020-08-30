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«В соответствии с распоряжением госорганов». В Минске проблемы с мобильным интернетом

Днем 30 августа в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. Об этом 42.TUT.BY сообщили уже несколько человек.

Изображение: Chris Oakley / flickr.com

По словам некоторых абонентов, затруднения с доступом в Сеть начались около 14.30, по словам других — в районе 15.00. Это касается всех трех операторов — А1, МТС и life:). Проблемы примерно такие же, как наблюдались ранее — многие сайты открываются с запозданием (приходится ждать по несколько минут) либо не открываются вовсе. Держать связь в мессенджерах получается не у всех.

Мы проверили — как минимум в центре Минска, недалеко от цирка, затруднения с доступом в Сеть через мобильный интернет на момент публикации материала есть. Тот же Telegram работает с перебоями. Но, по нашим впечатлениям, у А1 проблем меньше. С фиксированной и голосовой связью все в порядке.

Вот как ситуацию прокомментировали в А1:

 — В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.

Комментарий пресс-службы МТС:

— В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, сегодня в Минске около 15.00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации.

Похожая ситуация наблюдалась неделю назад, 23 августа. Мобильный интернет в Минске был недоступен несколько часов.

В life:) тогда заявили: «Это было связано с нагрузкой на сеть: она оказалась выше, чем стандартная пропускная способность нашей инфраструктуры. Также в течение полутора часов доступ в интернет был ограничен из-за мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами для обеспечения национальной безопасности».
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