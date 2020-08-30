Немецкие СМИ переименовали Беларусь

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Пресса в Германии начала называть Беларусь вместо Weißrussland («Белая Россия») просто Belarus.





Рассказывает корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова.





«Всегда Беларусь называлась Weißrussland, что дословно переводится как «Белая Россия». Не Русь, а именно Россия. И понятно, что у немцев есть не только ассоциация, а стойкое понимание, что «Белая Россия» — это как-то связано с Россией, а может быть вообще какая-то часть России, потому что все-таки, нужно быть честными, не все очень хорошо знают географию. Это примерно как, допустим, Бельгию бы называли «Белой Францией», там еще и французский язык, и многие думали, что это какой-то регион во Франции. В начале этого года была основана белорусско-германская историческая комиссия, и они в том числе занимались вопросом о названии страны. И еще до выборов, это было весной в апреле, они пришли к решению, что нужно и правильнее говорить Беларусь, и первым это стало делать крупнейшее информагентство Германии DPA, то есть они в своих статьях уже писали Беларусь. И вот, например, сейчас в Берлине на акциях в поддержку Белоруссии и протестных движений немцы писали сейчас такие плакаты, как «Белая Россия» (то есть Weißrussland) — это не Россия». Понятно, что плакаты тут не только о словах, но и о политике. В принципе, в Австрии и в Швейцарии, где тоже немецкий язык, на дипломатическом уровне давно говорят и употребляют слово Беларусь, то есть новое слово, а пресса немецкая де-факто перешла и пытается закрепить этот новый термин или новое название страны, можно даже так сказать, только сейчас. Не все, я хочу сказать, газеты пока перешли на новое название Беларусь. Например, газета Bild (это таблоид, я отмечу) до сих пор использует старый термин, более знакомый народу Weißrussland, потому что самим немцам все-таки еще больше понятен старый термин».





Пока можно говорить лишь о некоей кампании в СМИ, за которой стоит политика. Большинство немцев по-прежнему используют название Weißrussland, комментирует немецкий политолог Александр Рар.





«Я бы не сказал, что это общепринятое правило, это просто отдельные СМИ начали призывать западную общественность называть уже в Германии то, что раньше называлось Weißrussland, словом Беларусь, потому что им кажется, что этим самым они поддерживают независимость самой Белоруссии. Я думаю, что это просто какая-то беспочвенная акция, потому что если перевести Weißrussland на Беларусь, будет Беларусь, для всех, кто разбирается в этой стране, ясно, что это одно и то же. Поэтому мне кажется, что это попытка была, которая на самом деле особо большого влияния не имела на общественность здесь, подчеркнуть, что Запад выступает за усиление независимости национальной Беларуси от России. Поскольку сейчас антироссийские движения здесь и через диктат языка начинают людей заставлять говорить одно и не говорить другое для того, чтобы через действительно введение новых жестких правил в политкорректности языка, чтобы люди отвыкали от старых традиций, от старых принципов и следовали каком-то новому политическому курсу».



