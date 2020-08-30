Число заболевших COVID-19 превысило 25 миллионов
По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 30 августа, число заболевших составляет 25 009 250.
Пятерка стран-«лидеров» неизменна:
- США — 5 961 582;
- Бразилия — 3 846 153;
- Индия — 3 542 733;
- Россия — 982 573;
- Перу — 639 435.
Больше всего вирус унес жизни в следующих странах:
- США — 182 779;
- Бразилия — 120 262;
- Мексика — 63 819;
- Индия — 63 498;
- Великобритания — 41 585.
12:46 30/08/2020
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