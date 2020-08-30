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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Число заболевших COVID-19 превысило 25 миллионов

По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 30 августа, число заболевших составляет 25 009 250.


Пятерка стран-«лидеров» неизменна:

  • США — 5 961 582;
  • Бразилия — 3 846 153;
  • Индия — 3 542 733;
  • Россия — 982 573;
  • Перу — 639 435.
Больше всего вирус унес жизни в следующих странах:

  • США — 182 779;
  • Бразилия — 120 262;
  • Мексика — 63 819;
  • Индия — 63 498;
  • Великобритания — 41 585.
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