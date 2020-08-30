



Так, по информации правозащитников, задержаны: Алексей Орлов, Игорь Таболич, Сергей Саникович, Иван Трофимчик, Вадим Перегуд, Александр Шалыгин, Александр Миронченко, Дмитрий Жибуль, Глеб Волошко.





Также с применением силы были задержаны ОМОНом супруги Александр и Наталья Раентовы, которых силовики вытащили из троллейбуса №29.





Кроме того в ходе акции были задержаны журналист «Радыё Свабода» Алесь Пилецкий и видеооператор Андрей Рабчик, а также журналист телеканала «Белсат» Дмитрий Мицкевич. Их отвезли в Октябрьское РУВД, а позже освободили.









В женском марше солидарности, по оценке правозащитников, приняло участие около 10 тысяч человек.





Также сообщается, что осужденных к административных арестам 28 августа демонстрантов перевезли в ИВС Жодино. В списке арестантов 60 человек.