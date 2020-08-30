«Мы не поддерживаем режим». Авторы песни «Мама Беларусь» не разрешали использовать ее на митингах за Лукашенко
Песню «Мама Беларусь» часто включают на пролукашенковских митингах, но ее авторы не давали на это разрешения.
«Естественно, нас никто не спрашивал, и мы не давали согласия на использование песни для такого рода. Мы категорически против. Мы не поддерживаем нынешний режим. Это наша позиция. Да здравствует Беларусь!», — написала группа Svist на своей странице в ВК.
11:34 30/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение