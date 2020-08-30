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Правнук Агаты Кристи добился переименования романа «Десять негритят»

По словам Джеймса Причарда, управляющего компанией, которой принадлежат права на наследие писательницы детективов, в 2020 году использование слов, которые могут быть восприняты как оскорбление, просто недопустимо

Переиздания одного из самых известных романов Агаты Кристи больше не будут выпускать во Франции под названием «Десять негритят» (Dix petits nègres). Как сообщает радио RTL, решение об этом принял правнук знаменитой писательницы Джеймс Причард, возглавляющий организацию Agatha Christie Limited (ACL, наследники писательницы владеют 36% компании), которой принадлежат права на произведения Кристи.

По мнению Причарда, в 2020 году использование слов, которые могут быть восприняты как оскорбление, просто недопустимо, и в дальнейшем он планирует изменить название по всему миру.

«Когда книга писалась, язык был другим. Первоначальное название никогда не использовалось в США, в Великобритании от него отказались в 1980-х, и теперь мы меняем его везде. <...> Даже если один человек чувствует себя оскорбленным, это слишком много», — пояснил Причард.
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