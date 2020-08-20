— Нас это письмо вдохновило: если человек, так много переживший за нашу свободу, полон веры и воли, то и мы не должны останавливаться, как бы трудно ни было, — говорят они.





«Ваше письмо — первое письмо, которое я получил в Жодино и первое с поздравлениями! Спасибо Вам! Я сам не ожидал, что в нашей стране так много достойных людей, с кем хочется жить в одной стране, с кем хочется дружить и общаться. И вы — одни из них. Буду рад пообщаться и познакомиться лично. Скоро люди будут радоваться и улыбаться каждый день! Я в это верю. Но пока еще много всего непонятного.





Я пока тут сижу без новостей. Ни телевизора, ни газет. Жду все со следующей недели. У меня минут отчаяния нет. Это большой грех вообще-то у православных. Вы не знали? У меня было сомнение как-то накануне, и больше оно уже ко мне не придет.









Я, если проанализировать прошлые годы, единственное, что я сделал: поверил в то, что это можно изменить, что какой бы невозможной и невероятной не казалась задача, но если это нужно делать, то нужно начинать, не взирая на то, что вокруг нет ни одного единомышленника; и второе — взяться со всей силой и зарядить этой верой и энергией других. Это да. А в остальном мои скромные заслуги преувеличивают.





Спасибо за теплые слова и поздравления. Уверен, что с Божьей помощью все будет хорошо.





Верым! Можам! Пераможам!





20.08.2020 Сергей Тихановский





Р.S. Заказные письма приходят быстро».