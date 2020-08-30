В Беларуси задержана координатор стачкома БГУ Светлана Волчек

Как сообщила сестра Михаила Ольга, супругов задержали 28 августа около 19.30 в деревне Застружье Ивановского района Брестской области в собственном частном доме, где они делали ремонт, передает БелаПАН.





«Изъяли ноутбуки, телефоны, дрон и документы», — отметила она.





Как удалось выяснить Ольге, «как минимум Светлану» Волчек обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП). Суд состоится 31 августа.





Собеседница также сообщила, что около 15 часов 29 августа приехала к дому брата. «Мы застали Михаила в сопровождении милиции, людей в штатском и понятых около его машины, где составляли какие-то документы. Что именно, мне не удалось выяснить. Только то, что пытаются обвинить по уголовной статье, связанной с якобы перебитыми номерами машины. После этого машина и Михаил с сопровождением отправились в сторону города Иваново», — сказала она.





Насколько известно Ольге, супруги находятся в местном РОВД. Никто из правоохранителей с ней не общался, никакой информации не дают. Адвокатов у Волчек пока нет, вопрос с защитой будет решаться в понедельник.





27 августа Михаил Волчек сообщил, что накануне преподавателей БГУ, подписавших петицию с политическими требованиями к руководству вуза, начали по телефону вызывать в прокуратуру. «Пока никто не ходил, но кого-то пугают каким-то уголовным делом. Детали не говорили по телефону. В повестке — приглашают просто на разговор», — сказал он.





По словам Волчека, его пока не беспокоили, поскольку он не числится в самом университете, но его супруге Светлане, которая является координатором стачкома, звонили. «Сначала приглашали в деканат, потом — в прокуратуру Московского района Минска», — отметил собеседник.





Давление началось также на членов стачкома Белорусского национального технического университета (БНТУ). Одна из его координаторов сообщила, что 26 августа ей и еще нескольким студентам архитектурного факультета из деканата поступила информация, что в течение ближайших дней их планируют вызвать в КГБ «для допроса как организаторов стачкома».





Координатор заявила о давлении и на преподавателей — некоторые удаляются из чата, в котором обсуждается петиция к руководству вуза и дальнейшие действия стачкома. Есть и такие, кто был независимым наблюдателем или волонтером на президентских выборах и вынужденно покинул страну.





Как сообщалось, 19 августа у главного корпуса БГУ собралось около 300 студентов и преподавателей университета. Они выстроились в цепь с плакатами обществе о-политического содержания. В ходе акции стачком вуза провел сбор подписей под петицией с требованиями на имя ректора. Авторы петиции заявили о нарушении их права на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления, жизнь и безопасность, защиту от посягательств на свободное выражение своей позиции. Они также потребовали выступить с заявлением в поддержку отставки Лукашенко; прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках задержанных мирных граждан; немедленного освобождения политзаключенных и всех необоснованно задержанных, прекращения преследования за политические взгляды; отставки Центризбиркома; проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей. В случае невыполнения требований представители университета обещали начать 1 сентября забастовку.





Аналогичную акцию и сбор подписей провели 24 августа представители БНТУ. Помимо политических они высказали требования к ректорату гарантировать студентам, преподавателям и работникам вуза безопасное обучение и нахождение на работе/учебе вне зависимости от их политических убеждений без потери зарплат/стипендий и должностей, без отчислений, а также гарантировать защиту в случае поступления угроз, травли и запугивания их по политическим мотивам со стороны третьих лиц. Авторы петиции просили ректора дать согласие на проведение мирных собраний студентов на территории БНТУ во внеучебное время для обсуждения важных для студенчества вопросов.





По информации координаторов стачкома БНТУ, к петициям двух вузов присоединились Белорусский государственный университет культуры и искусства, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минский государственный лингвистический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и Белорусский государственный экономический университет.