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Бездомный с ружьем открыл стрельбу по милиционерам под Мозырем

Бездомный оказал вооруженное сопротивление сотрудникам милиции в Мозырском районе. Видео его допроса показало МВД.

Все началось с того, что местная жительница в начале августа нашла в своем сарае металлическую трубку с неизвестным веществом внутри и сообщила об этом в милицию. Выяснилось, что это боеприпас с тротилом, такие заряды изготавливаются на предприятиях оборонной промышленности и применяются в военно-инженерном деле. 

Оперативники установили, что боеприпас в чужом сарае хранил 34-летний житель Лельчицкого района, который ведет бродяжнический образ жизни и на тот момент проживал у своего знакомого. Накануне к нему наведались милиционеры.

"Бродяга встретил милиционеров с направленным на них ружьем. Те скрылись за домом и сделали предупредительный выстрел вверх, требуя остановиться и бросить оружие. Однако мужчина выстрелил и убежал. Нападавшего настигли и задержали уже за деревней, к тому времени он успел выбросить ружье и патроны", — рассказала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. 

В отношении бездомного возбудили уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По факту вооруженного сопротивления сотрудникам МВД проводится проверка. 

Задержанный ранее уже был судим за злостное хулиганство и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, угрозу убийством и причинением повреждений. Мужчина официально нигде не работает, занимается поисками предметов времен войны.
Sputnik
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