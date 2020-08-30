"Утром 29 августа недалеко от Краснополья внимание наряда ГАИ привлек подозрительно двигавшийся "Фольксваген", который было решено остановить. Водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. В ходе преследования пассажиры иномарки бросили в автомобиль ГАИ несколько стеклянных бутылок. Вблизи деревни Новая Ельня водитель не справился с управлением и съехал в кювет", - рассказали в МВД.





По информации министерства, за рулем был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне – двое односельчан: 33-летний мужчина и 28-летняя женщина. Все находились в состоянии алкогольного опьянения.





"При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление: повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием", - говорится в сообщении МВД.





"Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь. Когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру. До приезда медиков сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь", - проинформировали в пресс-службе.





В настоящее время по данному факту проводится проверка.