Белорус 1968 г. р. из Лунинца (Брестской обл.), выпускник БГУ (радиофизика и электроника), служил в советской армии, учился в Минских духовных семинарии и академии в Жировичах, на третьем курсе семинарии постригся в монахи, преподавал нравственное богословие семинаристам (получил от студентов прозвище “отец Витамин”), был благочинным монастыря, стал епископом Борисовским и Марьиногорским.





Вениамин - аскет в прямом смысле этого слова: не то, что майбаха держать не будет – по болезни яйца в среду не укусит. В моральном плане безупречен, был милостив к людям и попам, плохого слова о нём не услышишь.





Естественно, к его аскетизму прилагается очень ценимое в организациях дисциплинарно-корпоративное послушание (в т. ч. существующей власти) – то самое, которое “выше поста и молитвы”, когда обязываешь себя поступать вопреки не только своему мнению, но и, очень часто, здравому смыслу. Фигура митр. Вениамина кажется аналогичной фигуре киевского митр. Онуфрия (Березовского) – оба они очень “послушные аскеты”. Но одних личных характеристик мало. За истекшие семь лет Вениамин сумел продемонстрировать своё безупречное “послушание” патриаршему экзарху всея Беларуси, будучи сперва его викарием, а затем возглавив самостоятельную кафедру в Минской митрополии. Видимо, в Москве при назначении нового митрополита сыграл выбор Лукашенко именно Лядского Благовещенского монастыря, наместником которого являлся Вениамин, для своего пасхального визита и обращения к православным верующим Беларуси с официальным поздравлением. Таким образом, кандидатура нового митрополита должна понравиться и Лукашенко, и его противникам, никогда не забывавшим о российском гражданстве бывшего экзарха.





Назначение экзархом белоруса впервые за 31 год существования экзархата видится уступкой со стороны Москвы, обеспокоенной, очевидно, последними событиями в стране. Бывший экзарх Павел (Пономарёв) за семь лет своего управления экзархатом так и не смог адаптироваться к белорусским реалиям, периодически смущая своими экстравагантными высказываниями и действиями граждан Беларуси, подливая масла в огонь и так “горящей” репутации Московской патриархии. Беспомощное непонимание бывшим митрополитом того, где он находится, наиболее ярко проявилось в последние недели противостояния белорусского народа с режимом. Эта беспомощность стала особенно очевидна на фоне активной позиции католического митрополита Тадеуша Кондрусевича. В Москве боятся активации автокефального движения или движения назад в Константинополь по украинскому сценарию и митрополит Вениамин, категорически выступающий против автокефалии, выглядит наиболее подходящим кандидатом на освободившийся трон, будучи, к тому же, пре тавителем консервативного монашества.





Говорят, что епископ Вениамин принимал участие в попытках коллег осадить антибольшевицкий пыл гродненского архиепископа Артемия (Кищенко) в его конфликте с “аматорами” советской власти, возмутившимися размещением в кафедральном соборе по периметру всего храма икон, изображающих сцены гибели новомучеников с сатанинскими фигурами красноармейцев. Видимо, в этом тоже проявился “послушный аскетизм” монаха, названного в честь расстрелянного большевиками Петроградского митрополита Вениамина. Нынешний митрополит Вениамин, ревностно почитая Новомучеников, “за послушание” фактически принудил себя выступить на стороне их противников. Несомненно, что “послушная” фигура Вениамина специально противопоставяется фигуре более старшего по хиротонии Гродненского архиепископа Артемия (Кищенко), открыто поддержавшего протестующий белорусский народ.





Как и большинство белорусского епископата, новый митрополит является воспитанником Жировицкого монастыря и духовных школ в его стенах. Таким образом, в Беларуси можно уверенно говорить о формировании своеобразного “жировицкого междусобойчика” в епископате. В дальнейшем это ещё более должно сблизить и корпоративно обособить церковное руководство Беларуси.





Митрополит Вениамин на протяжении десятилетий преподавал будущим белорусским священникам нравственное богословие и лично известен большей части местного духовенства, которое в целом положительно к нему относится. Думается, тем не менее, что автокефалистское движение в Беларуси формируется естественным образом в недрах самого Белорусского экзархата, независимо от того, кто его возглавляет. Центробежные тенденции в Московском патриархате ныне имеют объективный характер и лишь набирают силу, так что, по словам одного из вариантов национального гимна Беларусь, их уже “не спыніць, не стрымаць”.