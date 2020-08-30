



По данным Bloomberg, технология “deep packet inspection” принадлежит американской компании Sandvine Inc. Корпорация производит оборудование, используемое для мониторинга и фильтрации сетевого трафика.





Белорусский национальный центр обмена трафиком, управляющий интернет-сетями страны, получил необходимое оборудование от российской компании “Инфосистемы Джет”. В рамках контракта на 2,5 миллиона долларов.





Белорусские власти заявили, что сбои были вызваны массированной кибератакой, но эксперты по кибербезопасности и группы по защите данных заявили Bloomberg, что технический анализ интернет-активности в стране указывает на действия правительства.





9 августа в Беларуси стали недоступны Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp и Viber. Новостные сайты за пределами Беларуси были заблокированы. В течении нескольких дней у людей не было доступа к тысячам веб-сайтов.





Блокировка ограничивала скорость публикации различной информации в интернете. Например, нельзя было немедленно распространить в социальных сетях или транслировать в прямом эфире видео. Интернет работал только через VPN.





Как обойти блокировку





Для снятия блокировки многие в Беларуси использовали Psiphon, который маскирует интернет-трафик, чтобы он не попал под радар глубокой проверки пакетов.





К 11 августа компания Psiphon Inc., базирующаяся в Торонто, зарегистрировала более 1,7 миллиона уникальных пользователей в Беларуси, что составляет почти пятую часть населения страны. За несколько дней до этого количество пользователей Psiphon в Беларуси, по данным компании, составляло всего несколько тысяч.