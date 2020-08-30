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Bloomberg: белорусские власти блокировали интернет оборудованием из США

Американское издание Bloomberg заявило, что технология и оборудование с помощью которых в Беларуси с 9 по 11 августа практически не работал интернет, были разработаны в США.


По данным Bloomberg, технология “deep packet inspection” принадлежит американской компании Sandvine Inc. Корпорация производит оборудование, используемое для мониторинга и фильтрации сетевого трафика. 

Белорусский национальный центр обмена трафиком, управляющий интернет-сетями страны, получил необходимое оборудование от российской компании “Инфосистемы Джет”. В рамках контракта на 2,5 миллиона долларов.

Белорусские власти заявили, что сбои были вызваны массированной кибератакой, но эксперты по кибербезопасности и группы по защите данных заявили Bloomberg, что технический анализ интернет-активности в стране указывает на действия правительства.

9 августа в Беларуси стали недоступны Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp и Viber. Новостные сайты за пределами Беларуси были заблокированы. В течении нескольких дней у людей не было доступа к тысячам веб-сайтов. 

Блокировка ограничивала скорость публикации различной информации в интернете. Например, нельзя было немедленно распространить в социальных сетях или транслировать в прямом эфире видео. Интернет работал только через VPN.

Как обойти блокировку


Для снятия блокировки многие в Беларуси использовали Psiphon, который маскирует интернет-трафик, чтобы он не попал под радар глубокой проверки пакетов.

К 11 августа компания Psiphon Inc., базирующаяся в Торонто, зарегистрировала более 1,7 миллиона уникальных пользователей в Беларуси, что составляет почти пятую часть населения страны. За несколько дней до этого количество пользователей Psiphon в Беларуси, по данным компании, составляло всего несколько тысяч.
Еврорадио
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