Журналисты KYKY.org уехали из страны
Несколько сотрудников белорусского издания KYKY покинули страну. Среди них — директор, главред и часть редакции. Соучредителя изданий KYKY и «The Village Беларусь» Александра Василевича задержали 28 августа.
«Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. <...> Сейчас соучредитель KYKY Саша Василевич — это наше общее разбитое сердце. <...> Так что мы делаем все, чтобы максимально эффективно работать — ради Саши, ради вас и ради нашей общей свободы, которая уже вот-вот»,— говорится в сообщении редакции в Telegram-канале. Сотрудники намерены вернуться в Беларусь и не планируют жить в эмиграции.
"Белорусский партизан"
07:35 30/08/2020
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