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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Журналисты KYKY.org уехали из страны

Несколько сотрудников белорусского издания KYKY покинули страну. Среди них — директор, главред и часть редакции. Соучредителя изданий KYKY и «The Village Беларусь» Александра Василевича задержали 28 августа.


«Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. <...> Сейчас соучредитель KYKY Саша Василевич — это наше общее разбитое сердце. <...> Так что мы делаем все, чтобы максимально эффективно работать — ради Саши, ради вас и ради нашей общей свободы, которая уже вот-вот»,— говорится в сообщении редакции в Telegram-канале. Сотрудники намерены вернуться в Беларусь и не планируют жить в эмиграции.
"Белорусский партизан"
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