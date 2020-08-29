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18-летней гомельчанке омоновцы повредили шею. Суд признал ее виновной

18-летняя Лиза 10 августа попала в руки ОМОНа. Она со своим парнем гуляли в центре Гомеля. Девушке повредили шейные позвонки, она сейчас проходит лечение.

18-летней гомельчанке омоновцы повредили шею. Суд признал ее виновной
Иллюстративное фото. Марш свободы в Гомеле, 16 августа. Радио Свобода
18-летняя Лиза 10 августа попала в руки ОМОНа. Она со своим парнем гуляли в центре Гомеля. Девушке повредили шейные позвонки, она сейчас проходит лечение. 28 августа суд признал ее виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии, пишет Радио Свобода (перевод gomel.today)

«Вечером 10 августа мы с парнем пили кофе в центре, потом курили в разрешенном месте, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Интернациональной. К нам подошел ОМОН; они кричали матами на нас, потом схватили. Я была в байке, они надвинули мне капюшон на голову и завязали шнурки от него. Мне нечем было дышать, я жаловалась, тем более у меня больное сердце, а они только в ответ ругались», — рассказала Лиза.

Издевательства продолжались и в Советском РОВД, куда привезли задержанных.

«В спортивном зале РОВД меня поставили на колени и сильно нажимали все время на шею. У меня кружилась голова, болело сердце. Но никто не реагировал на жалобы. Два омоновца весом по 100 килограммов наседали на меня, все время хватали за шею, чтобы я ниже склоняла голову», — добавила жительница Гомеля.

Сотрудники ОМОН передали ее женщинам-милиционерам. «Те раздели меня догола. Потом взяли мой телефон, заставили его разблокировать, смотрели мои личные снимки и удаляли их, причем часто матерились. Нас называли „лицами“ и всячески оскорбляли», — рассказала Лиза.

В третьем часу ночи ее отпустили. Девушка сняла побои, прошла судебно-медицинскую экспертизу и подала заявление в Следственный комитет. Результата пока нет.

28 августа судья Сергей Саловский (суд Центрального района Гомеля) рассматривал протокол, составленный в отношении Лизы сотрудниками милиции. "Судья мне говорил, что мне не следовало ходить в центр города, я должна была это знать, потому что я должна смотреть телевизор, и там такое, мол, говорили, предупреждали. Также судья говорил, что всем, кто ходит на акции, платят деньги, и девушкам, которые стояли в цепи солидарности, платили по 60 рублей...",- вспомнила девушка.

Судья признал ее виновной и вынес предупреждение.

У Лизы до сих пор проблемы со здоровьем от того, что повредили шейные позвонки. У неё кружится голова, ее часто тошнит. Также она обратилась за помощью к психологу, так как пережила сильный стресс.

Издевательства пережил и ее парень Станислав. Его ставили на колени в РОВД, крепко сжимали руки наручниками. Его допрашивали, когда он лежал на полу, и разрешили подняться только тогда, когда нужно было подписать протокол. В СИЗО, где Станислав отбывал 10-дневный арест, покормили только на третьи сутки. Также к задержанным в СИЗО приходили, по словам Станислава, сотрудники КГБ, и предлагали подписать бумагу, что они больше не будут участвовать в акциях.
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