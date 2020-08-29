"Так много людей изъявило желание помочь! Квартиры, комнаты, коттеджи, дома в деревнях. Есть люди, у которых нет своего свободного жилья, но они предлагают оплатить нам за аренду новых квартир", - рассказал актер Сергей Чуб, слова которого приводит "Еврорадио".





Чуб сообщил, что ситуация нормализовалась, "и у купаловцев теперь много вариантов".





"На улице теперь никто не останется. Спасибо! Просто невероятно, сколько предложений (нам поступило – ИФ). Очень приятно", - сказал Чуб.





Как сообщалось, основная труппа Национального академического театра им.Я.Купалы уволилась в знак солидарности с ушедшим из театра генеральным директором Павлом Латушко и выражая протест против событий, происходящих в стране после 9 августа. Более 50 сотрудников театра остались без работы, часть из них – и без жилья, пишет interfax.by



