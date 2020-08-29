Суд над Юрием Стыльским не состоялся. Что-то пошло не так

В суде Ленинского района Бреста утром 28 августа должен был состояться суд над Юрием Стыльским, пишет Брестская газета.

В итоге те, кто пришел на суд, включая самого Юрия, прождали перед залом суда полчаса. И лишь когда судья открыл зал судебный заседаний, стало понятно: дела нет – не будет и слушания.





«Не моя и не ваша вина, что милиция где-то возит дело», – сказал судья и добавил, что пока документы не поступят, говорить о времени проведения слушания он не может, поэтому пока он не смеет задерживать Стыльского.





Собираясь покинуть Дом правосудия, музыкант сказал: «Я сейчас в режиме ожидания. Я не знаю, как планировать свою будущую жизнь. Как? Завтра мне ехать на море? Нет? Потому что они в любой день скажут: вам нужно явиться. И что? А если у меня в это время запланировано что-то? Сейчас буду сидеть на бочке пороховой. Ну и как это называется? Ситуация такая! Очень странная. Всего хорошего, все свободны. Огромное спасибо, что явились, что со мной. Жыве Беларусь! Пераможам!»





Напомним, лидер группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский вышел на свободу поздно вечером 22 августа. Его задержали 20 августа около 15.00 на улице Буденного в Бресте. Это было второе его задержание после выборов. На этот раз в ИВС Ленинского РОВД он пробыл более двух суток.





Музыканта также задерживали в Бресте 15 августа после акции протеста. Он был одним из тех, кто держал большой национальный флаг внутри оцепленной площади Ленина, вел оттуда стрим, а вечером шел впереди многотысячной колонны. Отпустили его 16 августа около 16.00, спустя менее чем через сутки после задержания.











