Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси









"В стране прошли дожди и пожароопасная обстановка стабилизировалась. В связи с этим и были сняты ограничения", - говорится в сообщении.





Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничительные меры вводятся в случае высокого класса пожарной опасности.





Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или наложение штрафа до 25 базовых величин (1 БВ = Br27).





На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно оперативно отслеживать ввод и отмену запретов в разных регионах страны.