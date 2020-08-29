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Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси

Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси, сообщается на сайте министерства лесного хозяйства.



"В стране прошли дожди и пожароопасная обстановка стабилизировалась. В связи с этим и были сняты ограничения", - говорится в сообщении.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничительные меры вводятся в случае высокого класса пожарной опасности.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или наложение штрафа до 25 базовых величин (1 БВ = Br27).

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно оперативно отслеживать ввод и отмену запретов в разных регионах страны.
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