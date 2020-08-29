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В Украине в субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Эту памятную дату своим указом установил президент Владимир Зеленский в 2019 году, пишет korrespondent.net





Этот день установлен "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе".

На эти августовские дни 2014 пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение. По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом зеленом коридоре 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.





В День памяти защитников Украины приспущены Государственный Флаг Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.





К слову, в Украине также есть День защитника Украины, который отмечается 14 октября и является государственным выходным. Праздник появился в 2014 году указом президента Петра Порошенко и заменил День советской армии 23 февраля.



