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Жуткая смерть в Щучине: рабочий утонул в технологическом колодце

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в технологическом колодце в Щучине, сообщили в пятницу в Следственном комитете Беларуси.

Трагический случай произошел 25 августа во время установки в колодце гидрозатвора.

"В ходе проведения работ устройство сорвалось и придавило ногу 51-летнему мужчине, после чего в колодец стала поступать вода", – сообщили в комитете.

Там также уточнили, что рабочий пытался сам выбраться из западни, его пробовали достать из колодца коллеги, однако не смогли это сделать. В результате тело погибшего было извлечено на поверхность сотрудниками МЧС.

Следователями и эксперты ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяли документацию по охране труда и технике безопасности. По факту смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
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