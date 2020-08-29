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Анекдот дня: Милиция не нашла 10 отличий в настоящей и поддельной подписях минчанина

Минчанин Олег Зыль в начале июля нашел свои фамилию, имя, отчество, адрес и не свою подпись рядом с ними в заявлении о выдвижении незнакомой ему женщины в участковую избирательную комиссию.

Поддельная и настоящая подписи Олега Зыля / Еврорадио

Он попросил милицию найти человека, который подделал его подпись.

28 августа Зыль получил ответ за подписью Кирилла Кислова, начальника Заводского РУВД Минска: "Противоправных действий, находящихся в компетенции органов внутренних дел, против Вас не выявлено".


"Оказывается, за вас может ставить вашу подпись любой человек. В этом нет никаких противоправных действий!" — с удивлением комментирует Олег Зыль.

Вот как, кстати, выглядели поддельная и настоящая подписи мужчины. Но милиция не нашла 10 отличий.
euroradio.fm
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