Немецкие врачи о Навальном: в коме, подключен к аппарату ИВЛ

Однако пока врачи не берутся предсказывать возможные долгосрочные последствия для его здоровья.





Клиника «Шарите» (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)





Состояние оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, говорится в сообщении берлинской клиники «Шарите», поступившем в РБК.





Он все еще находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы, вызванные отравлением ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются, сообщили в клинике.

«Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни. Какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока неясны», — заявили в «Шарите».





В больнице также подчеркнули, что лечащие врачи оппозиционера поддерживают тесный контакт с женой Навального Юлией.







