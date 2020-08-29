Виталий Рымашевский попал в ДТП с машинами автопробега с флагами
Член Координационного совета, сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский попал в ДТП на Минской кольцевой автодороге в районе урочища Куропаты: его Toyota столкнулась с двумя машинами с государственной символикой, об этом политик сообщил корреспонденту Sputnik.
"Я ехал по трасе в средней полосе. Рядом ехала колона автомобилей с красно-зелеными флагами. Посигналил им. После этого Mercedes ML350 обогнал меня по крайней левой полосе и резко подрезал. В это же время сзади в меня въехала Hyundai Creta", – рассказал Рымашевский.
По его мнению, водитель Mercedes специально спровоцировал аварию, увидев на машине политика бело-красно-белый флаг.
Рымашевский уточнил, что прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия инспекторы ГАИ составили на него и водителя Hyundai Creta протоколы за несоблюдение дистанции.
Политик также отметил: он полагает, что автомобили, которые столкнулись с его машиной на МКАД, принимали участие в автопробеге "За Беларусь", проходившем в пятницу в Минске.
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07:57 29/08/2020
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