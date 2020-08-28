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Мошенники под видом госорганов выманивают личные данные гостей у отелей

Минздрав Беларуси сообщает о новом виде мошенничества. Кто-то выманивает личные данные постояльцев у администраций отелей.


Некоторые гостиницы страны стали получать письма с адреса [email protected] В них говорится об ухудшении эпидемиологической ситуации. На этом основании у отелей и требуют персональные данные гостей, пишет Office Life.

Мошенники действуют от имени Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В Беларуси, скорее всего, это первый случай, когда пандемия коронавируса используется для незаконного получения личных данных.

Минздрав опроверг, что министерство или подчиненные ему организации собирают такую информацию.

Министерство здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами принимает все меры по блокировке указанного ресурса в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, в Беларуси парламент в первом чтении принял закон о защите личных данных. Вероятно, второе чтение будет этой осенью при сохранении текущей конфигурации власти.
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