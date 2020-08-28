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Минчане продолжают песенно-протестный флешмоб: 28 августа «Пагоню» пели на Комаровке

Уже не первый день несогласные с результатами выборов, выступая против насилия, выходят в разных местах Минска, чтобы… петь.


Поют всего две песни: «Магутны Божа» и «Пагоня», обе на белоруском языке. Композиции уже прозвучали в двух столичных ТЦ, а также на платформе станции метро «Купаловская». В пятницу, 28 августа, строчки духовного гимна Беларуси звучали на Комаровке - легендарном столичном рынке, пишет "Комсомольская правда".

Прямо в здании рынка несколько десятков человек спели снова «Магутны Божа» и «Пагоня»: «Учынкам нашым пайшлі ўмалот. Зрабі свабоднай, зрабі шчасьлівай краіну нашу і наш народ».

Как только прозвучали последние строки первой песни продавцы и покупатели так аплодировали, что даже заглушили начало второй композиции.
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