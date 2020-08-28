Прямо в здании рынка несколько десятков человек спели снова «Магутны Божа» и «Пагоня»: «Учынкам нашым пайшлі ўмалот. Зрабі свабоднай, зрабі шчасьлівай краіну нашу і наш народ».





Как только прозвучали последние строки первой песни продавцы и покупатели так аплодировали, что даже заглушили начало второй композиции.