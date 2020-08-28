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У Навального говорят, что он до сих пор в коме

Отравленный российский политик Алексей Навальный, который сейчас находится в берлинской клиники «Шарите», по-прежнему находится в искусственной коме.


Об этом сообщила в Твиттер пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

«Новости по здоровью Алексея. Он по-прежнему в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние тяжелое, однако симптомы отравления уменьшаются», - написала она.

По словам Ярмыш, сейчас серьезной угрозы для жизни Навального нет.

«Тем не менее прогнозов врачи по-прежнему не дают», - добавила она.

Ранее специалисты берлинской клиники «Шарите», где находится оппозиционный российский политик Алексей Навальный, у которого диагностировали отравление ингибиторами холинэстеразы, запросили помощи у военного ведомства Германии и британской военной лаборатории Porton Down, изучавшей анализы Сергея и Юлии Скрипалей.

Как сообщалось, консилиум врачей клиники «Шарите» 24 августа заявил, что клинические данные свидетельствуют о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы. Сейчас проводятся расширенные исследования.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали.

22 августа спецсамолетом он доставлен в Берлин. Навальный находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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