У Навального говорят, что он до сих пор в коме

Об этом сообщила в Твиттер пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.





«Новости по здоровью Алексея. Он по-прежнему в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние тяжелое, однако симптомы отравления уменьшаются», - написала она.





По словам Ярмыш, сейчас серьезной угрозы для жизни Навального нет.





«Тем не менее прогнозов врачи по-прежнему не дают», - добавила она.





Ранее специалисты берлинской клиники «Шарите», где находится оппозиционный российский политик Алексей Навальный, у которого диагностировали отравление ингибиторами холинэстеразы, запросили помощи у военного ведомства Германии и британской военной лаборатории Porton Down, изучавшей анализы Сергея и Юлии Скрипалей.