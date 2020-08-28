Если проследить за движением дрона, то можно заметить, что все время он держался границ Беларуси. Но все же умудрился залететь в Гомельскую область. Как пишет lublin112.pl, предположительно, дрон вылетел с авианосца в Средиземном море.









Похоже, на полет американского дрона по Гомельщине не отреагировали, в отличие от литовских воздушных шариков.





Напомним, в Министерстве обороны заявили, что в минувшее воскресенье, 23 августа, со стороны Литвы был «запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», полет которых удалось пресечь.