Oops! Пока наши ВВС сбивают воздушные шарики, над Беларусью пролетел американский разведывательный дрон
В среду 26 августа авиалюбители из Польши обратили внимание на разведывательный дрон, который принадлежит ВВС США.
Если проследить за движением дрона, то можно заметить, что все время он держался границ Беларуси. Но все же умудрился залететь в Гомельскую область. Как пишет lublin112.pl, предположительно, дрон вылетел с авианосца в Средиземном море.
Похоже, на полет американского дрона по Гомельщине не отреагировали, в отличие от литовских воздушных шариков.
Напомним, в Министерстве обороны заявили, что в минувшее воскресенье, 23 августа, со стороны Литвы был «запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», полет которых удалось пресечь.
Источник: gomel.today
17:20 28/08/2020
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