С вениками и полотенцами: возле Академии наук прошла акция протеста









До появления демонстрантов на место прибыли сотрудники милиции. Как только участники акции развернули плакаты, правоохранители предупредили их о нарушении закона о проведении массовых мероприятий. Люди без споров покинули место, перешли проспект Независимости и отправились в сторону площади Якуба Колоса.





По оценке Sputnik, в акции принимали участие 20-30 человек. Собравшиеся сообщили, что являются научными сотрудниками белорусских вузов, в том числе БГУИР и БНТУ, а также Академии наук.





"Мы вышли, как и все, против насилия, против произвола, против беззакония, против этого цирка, который творится", - сказал один из участников.





Демонстранты принесли с собой плакаты с надписями "Чистая наука", "Идите в баню" и "Не отмоешься". У некоторых с собой были банные шапочки, веники и полотенца.





Массовые несанкционированные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа и продолжаются более двух недель. Протестующие были не согласны с озвученными итогами выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В первые дни акции жестоко подавлялись силовиками, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. После этого участники также начали выступать и против использования насилия.



