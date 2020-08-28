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С вениками и полотенцами: возле Академии наук прошла акция протеста

Непродолжительная акция протеста прошла возле здания Академии наук Беларуси, передает с места событий в пятницу корреспондент Sputnik.



До появления демонстрантов на место прибыли сотрудники милиции. Как только участники акции развернули плакаты, правоохранители предупредили их о нарушении закона о проведении массовых мероприятий. Люди без споров покинули место, перешли проспект Независимости и отправились в сторону площади Якуба Колоса.

По оценке Sputnik, в акции принимали участие 20-30 человек. Собравшиеся сообщили, что являются научными сотрудниками белорусских вузов, в том числе БГУИР и БНТУ, а также Академии наук.

"Мы вышли, как и все, против насилия, против произвола, против беззакония, против этого цирка, который творится", - сказал один из участников.

Демонстранты принесли с собой плакаты с надписями "Чистая наука", "Идите в баню" и "Не отмоешься". У некоторых с собой были банные шапочки, веники и полотенца.

Массовые несанкционированные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа и продолжаются более двух недель. Протестующие были не согласны с озвученными итогами выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В первые дни акции жестоко подавлялись силовиками, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. После этого участники также начали выступать и против использования насилия.
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